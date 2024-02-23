Про передачу Україні F-16 на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським розповіла прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен – передає 24 Канал. Політик сподівається, що F-16 будуть в Україні вже найближчі декілька місяців.

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Коли будуть F-16

Метте Фредеріксен зазначила, що затримка постачання винищувачі F-16 обумовлена ​​виключно технічними моментами.

Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів і також ми розуміємо, що провести навчання для F-16 це набагато довше та триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків,

– пояснила прем'єрка.

Данія наполегливо працює над тим, щоб ці літаки якнайшвидше опинилися в Україні. За словами Фредеріксен, F-16 з'являться у повітряному просторі нашої країни вже найближчим часом – до літа цього року. Наразі мова йде лише про технічні моменти – саме через них і виникла ця прогалина. Однак такі терміни є реальними.

Володимир Зеленський водночас зазначив, що Україна точно отримає винищувачі у цьому році, однак конкретних термінів поставок називати не став. На Ставці вже був представлений конкретний план з отримання літаків, розбитий на півріччя.

Домовленості з Данією