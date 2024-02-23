Про передачу Україні F-16 на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським розповіла прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен – передає 24 Канал. Політик сподівається, що F-16 будуть в Україні вже найближчі декілька місяців.
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Коли будуть F-16
Метте Фредеріксен зазначила, що затримка постачання винищувачі F-16 обумовлена виключно технічними моментами.
Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів і також ми розуміємо, що провести навчання для F-16 це набагато довше та триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків,
– пояснила прем'єрка.
Данія наполегливо працює над тим, щоб ці літаки якнайшвидше опинилися в Україні. За словами Фредеріксен, F-16 з'являться у повітряному просторі нашої країни вже найближчим часом – до літа цього року. Наразі мова йде лише про технічні моменти – саме через них і виникла ця прогалина. Однак такі терміни є реальними.
Володимир Зеленський водночас зазначив, що Україна точно отримає винищувачі у цьому році, однак конкретних термінів поставок називати не став. На Ставці вже був представлений конкретний план з отримання літаків, розбитий на півріччя.
Домовленості з Данією
- У Львові 23 лютого Україна та Данія підписали безпекову угоду з певними зобов'язаннями. Договір уклали на такий же термін, як і попередні – на 10 років. Окрім класичних пунктів про підтримку на шляху до ЄС та НАТО, співробітництво в сфері оборони, розвідки і так далі, угода містить потужні військові зобов'язання.
- Як повідомив Зеленський, Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію – надаватиме винищувачі, боєприпаси, тренажери, забезпечуватие навчання й обслуговування.
- Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила передати усю свою артилерію Україні, аби вона могла протистояти ворогу. Вона також закликала країни Європи посилювати військову допомогу, адже інші країни ще мають боєприпаси та системи ППО.