Глава держави повідомив, що сьогодні у Львові провів важливі зустрічі із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, а також американськими сенаторами. Зеленський наголосив, що це був "ще один корисний день для України", передає 24 Канал.

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Безпекова угода з Данією

Україна підписала угоду про гарантії безпеки з Данією. Зеленський підкреслив вагомість цього договору. Він, зокрема, передбачає виділення мільярда вісімсот мільйонів євро оборонної підтримки на 2024 рік.

Угода буде діяти протягом десяти років, тож щороку буде відповідний обсяг співпраці, зокрема саме оборонної,

– розповів президент.

Крім того, у договорі прописане й посилення тиску на Росію, підтримка руху України в Євросоюз і НАТО, співпраця оборонних виробництв.

Також обговорили й питання конкретних термінів появи F-16 в українському небі.

Довідка: Слід зауважити, що Україна раніше вже підписала угоди про гарантії безпеки з Британією, Німеччиною та Францією. Очікується, що наступною країною, з якою Київ підпише аналогічний договір стане Норвегія.

Пояснив, як підтримка впливає на фронт

Також Зеленський провів зустріч з делегацією американського Сенату. Передусім, він подякував сенаторам за підтримку пакету допомоги Україні. Глава держав підкреслив, що цей пакет – "не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета".

Демократії не мають самоусуватися з історичного процесу – з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ,

– наголосив Зеленський.

Президент проінформував гостей про ситуацію на полі бою та пояснив їм прямий зв’язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог.

Глава держави наголосив, що достатня кількість артилерії та далекобійної зброї – ключові пріоритети для Сил оборони.

І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв,

– повідомив президент.

Зеленський також анонсував нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст, позиції нашої держави.