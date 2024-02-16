Увечері 16 лютого Володимир Зеленський прибув у Францію. З аеропорту, де його зустрів міністр оборони Себастьян Лекорню, він вирушив у Єлисейський палац. Там він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Що відомо про підписання безпекової угоди між Україною та Францією

Під час пресконференції Макрон пообіцяв довгострокову підтримку нашій державі. Він наголосив, що угода конкретизує ті зобов'язання, які країни взяли на себе на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року. Тож підтримка має "колективний вимір".

Президент Франції пояснив, що Росія підриває міжнародну безпеку та дестабілізує світ, вона нехтує своїми зобов'язаннями, які взяла в 1990-ті. Україна ж, навпаки, захищає міжнародне право.

Момент підписання безпекової угоди між Україною та Францією: дивіться відео

Уже відомо, що угоду підписано на 10 років. Вона діятиме, доки Україна не вступить в НАТО. Іще Франція виділить 6 мільярдів євро на підтримку України.

Франція продовжить підтримувати Україну в постачанні техніки, кооперації оборонних підприємств, ділитиметься розвідданими та надаватиме допомогу цивільним.

Ми готові робити більше, навіть якщо це порушить звички та комфорт,

– підкреслив Макрон.

Ідеться про посилення обороноздатності Європи та продовження підтримки України – "сьогодні, завтра і скільки потрібно".

Зеленський прокоментував безпекову угоду

Український президент назвав її амбітною і дуже предметною, але зауважив, що не про всі деталі можна говорити відкрито.

Журналісти запитали, чим особлива угода з Францією.

"У нас поки небагато таких угод, кожна з них по-своєму посилює Україну, наших воїнів і цивільне населення", – відповів президент.

Зеленський наголосив, що кожна з трьох країн, які вже підписали угоди, є лідером у галузі безпеки і має свої пріоритети.

Зверніть увагу! 16 лютого в Берліні була підписана безпекова угода з Німеччиною. Що вона передбачає – читайте тут.