Очікується, що Зеленський і Макрон підпишуть двосторонню безпекову угоду. Раніше повідомлялося, що це має статися вже у п'ятницю, 16 лютого.
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Що відомо про поїздку Зеленського до Франції
Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи,
– написав український президент.
Володимир Зеленський у Франції: дивіться відео
В аеропорту його зустріла французька делегація, а також військові. Зеленський вислухав кожного і кожну та потис їм руки. У складі делегації був міністр оборони Себастьян Лекорню.
Далі Зеленський поїхав у Єлисейський палац, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Лідери обійнялися, потисли руки та зайшли в палац.
Зеленський зустрівся з Макроном / Скриншоти 24 Каналу
У ролику видно, що за столом, окрім президента, сидять також Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба.
Зустріч Зеленського і Макрона: повне відео
Поїздка Зеленського до Німеччини: головне
- В Німеччині триває Мюнхенська безпекова конференція. На початку лютого йшлося про те, що Україна може підписати безпекову угоду і з цією країною саме під час конференції.
- Це сталося 16 лютого. Текст безпекової угоди між Україною та Німеччиною вже з'явився. Її підписали Володимир Зеленський та Олаф Шольц у Берліні.
- Президент України виступить у Мюнхені 17 лютого. Торік він робив це онлайн, цього разу виступ буде наживо. Також очікують на зустріч українського президента з Камалою Гарріс та Ентоні Блінкеном.