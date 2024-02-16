Очікується, що Зеленський і Макрон підпишуть двосторонню безпекову угоду. Раніше повідомлялося, що це має статися вже у п'ятницю, 16 лютого.

Дивіться також Угорщина заблокувала: чи встигне ЄС узгодити 13-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого

Що відомо про поїздку Зеленського до Франції

Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи,

– написав український президент.

Володимир Зеленський у Франції: дивіться відео

В аеропорту його зустріла французька делегація, а також військові. Зеленський вислухав кожного і кожну та потис їм руки. У складі делегації був міністр оборони Себастьян Лекорню.

Далі Зеленський поїхав у Єлисейський палац, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Лідери обійнялися, потисли руки та зайшли в палац.

Зеленський зустрівся з Макроном / Скриншоти 24 Каналу

У ролику видно, що за столом, окрім президента, сидять також Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба.

Зустріч Зеленського і Макрона: повне відео

Поїздка Зеленського до Німеччини: головне