Про те, що угоду щодо гарантій безпеки з Францією фіналізують, повідомляв Андрій Єрмак 3 лютого. Тоді до Києва прибула французька делегація.

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Деталі щодо підписання безпекової угоди Україна – Франція

Президент Франції Еммануель Макрон і український лідер Володимир Зеленський планують підписати двосторонню угоду про безпеку в Єлисейському палаці в п'ятницю. Ця угода відповідає зобов'язанням, узятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року,

– сказано в матеріалі.

Журналісти зазначили, що під час саміту НАТО не було встановлено графіку вступу України до Альянсу, проте країни G7 зобов'язалися надавати нашій державі довгострокову безпекову підтримку. Першою безпековою угодою стала угода між Великою Британією та Україною, підписана в Києві 12 січня. Слід нагадати, що вона двостороння.

Двосторонні відносини між Україною та Францією: останні новини