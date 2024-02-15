О том, что соглашение о гарантиях безопасности с Францией финализируют, сообщал Андрей Ермак 3 февраля. Тогда в Киев прибыла французская делегация.

Смотрите также Россияне благодаря дипфейку придумали о "покушении" Зеленского на Макрона: в ГУР фейк разбили вдребезги

Детали о подписании соглашения по безопасности Украина – Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение соответствует обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года,

– сказано в материале.

Журналисты отметили, что во время саммита НАТО не был установлен график вступления Украины в Альянс, однако страны G7 обязались предоставлять нашему государству долгосрочную поддержку в сфере безопасности. Первым соглашением по безопасности стало соглашение между Великобританией и Украиной, подписанное в Киеве 12 января. Следует напомнить, что оно двустороннее.

Двусторонние отношения между Украиной и Францией: последние новости