О том, что соглашение о гарантиях безопасности с Францией финализируют, сообщал Андрей Ермак 3 февраля. Тогда в Киев прибыла французская делегация.
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Детали о подписании соглашения по безопасности Украина – Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности в Елисейском дворце в пятницу. Это соглашение соответствует обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года,
– сказано в материале.
Журналисты отметили, что во время саммита НАТО не был установлен график вступления Украины в Альянс, однако страны G7 обязались предоставлять нашему государству долгосрочную поддержку в сфере безопасности. Первым соглашением по безопасности стало соглашение между Великобританией и Украиной, подписанное в Киеве 12 января. Следует напомнить, что оно двустороннее.
Двусторонние отношения между Украиной и Францией: последние новости
- Ранее Эмманюэль Макрон анонсировал подписание такого соглашения как раз в феврале. Впрочем, тогда он говорил, что приедет в Киев и привезет ракеты SCALP и несколько сотен бомб. "С этими поставками я сам поеду в Украину в феврале и доработаю эти тексты", – так цитировали президента Франции в СМИ.
- Ожидалось, что президент Франции посетит Украину 13 – 14 февраля, но визит перенесли из соображений безопасности. Об этом стало известно 11 февраля. Макрон должен был посетить Одессу и Киев.
- 10 февраля Владимир Зеленский рассказал в обращении, что говорил с Макроном по телефону. Он сообщил о финализации соглашений по безопасности. "Можем выйти на очень амбициозный уровень, который будет нужным сигналом всему глобальному сообществу. Сигналом о том, что Европа умеет защищать жизни, умеет добавлять безопасности – на поколения", – так высказался украинский президент.
- 13 февраля журналисты сообщили, что Зеленский поедет в Европу: он выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и посетит Париж.