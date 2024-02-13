Судьба более 60 миллиардов долларов от Соединенных Штатов до сих пор остается нерешенной. В то же время официально о визите не сообщается – из соображений безопасности.
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Гарантии безопасности
Владимир Зеленский вскоре планирует посетить ряд европейских столиц, в частности Париж и Берлин. Кроме этого ожидается, что украинский лидер посетит ежегодную конференцию в Мюнхене. Вероятно, темой разговора будут гарантии безопасности для Украины. Журналисты также отмечают, что Зеленский может посетить и Лондон, однако, вероятно, он больше сосредоточится на странах, которые еще не подписали договор.
В своем ежедневном обращении президент сказал, что в Мюнхене он готовится поделиться видением Украины на год – который он назвал "решающим".
Сотрудничество имеет значение. И я благодарен всем в мире, кто это осознает, каждому, кто помогает, каждому лидеру, каждому государству, которое стремится к справедливому миру так же как и украинцы,
– отметил он.
Поддержка от США в виде 60 миллиардов до сих пор остается приостановленной. Пауза в боевых действиях даст России возможность снова пополнить войска и военные запасы, что позволит нанести больший удар. Зеленский добивается гарантий безопасности от стран Большой семерки на случай, если текущая война закончится и Россия снова нападет.
Договоры по безопасности с ЕС
- Во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев в январе удалось подписать важное соглашение по безопасности между двумя странами на 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Договор предусматривает оружие, поддержку оборонного сектора, работу разведок, санкции против России, работу по российским активам, защиту от ударов страны-агрессора в киберпространстве.
- Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что договор о гарантиях безопасности между Украиной и Германией может быть заключен уже в ближайшее время. Текст документа уже готов и обе стороны стремятся к скорейшему подписанию.
- В начале февраля в Украину прибыла французская делегация. По результатам встречи в Офисе президента сообщили, что стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа. Уже в феврале Макрон может прибыть в Украину и привезти 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP и несколько сотен бомб.