О желании подписать такое соглашение заявлял Эмманюэль Макрон. Тогда он сказал, что приедет в Украину в феврале, чтобы завершить соглашение по безопасности и привезти 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP и несколько сотен бомб.

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Когда подпишут соглашение по безопасности с Францией

В рамках визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа,

– говорится в сообщении Офиса Президента.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква отметил прогресс в переговорах. По его словам, стороны приблизились к финализации двустороннего соглашения. Его могут подписать уже в ближайшее время.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Францию за мощную оборонную помощь.

Другими темами встречи были:

первоочередные потребности Сил обороны;

имплементация Формулы мира и подготовка к проведению Саммита мира;

усиление сотрудничества оборонных предприятий обеих стран.

"Франция демонстрирует неизменную поддержку Украины и таким образом приближает нашу общую победу и укрепляет безопасность в Европе. Наше стратегическое партнерство в дальнейшем усиливается", – подытожил Андрей Ермак.

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Франция помогает нашему государству

В частности, артиллерией – там планируют изготовить 78 артиллерийских установок CAESAR, шесть из них поставят в ближайшее время. Также Франция сможет предоставлять Вооруженным Силам Украины по 3 тысячи 155-миллиметровых снарядов для французских артиллерийских систем ежемесячно. Страна возглавляет артиллерийскую коалицию.

А в украинском Минфине посчитали, что с февраля 2022 года общая сумма бюджетной поддержки от Франции составляет около 400 миллионов евро.