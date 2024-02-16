Про це "офф рекорд" повідомив високопоставлений дипломат ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Зокрема, співрозмовник підтвердив чутки про те, що Угорщина блокує новий санкційний пакет проти Росії.

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За словами дипломата, союзники намагаються зрозуміти, що стоїть за угорською позицією, але це майже неможливо.

"Іноді виникає відчуття, що вони просто щось вигадують. Іноді вони просто хочуть створити проблеми. Іноді вони пропонують розумні речі, але потім після роздумів виникає питання: що це?!", – сказав високопоставлений дипломат.

Імовірність схвалення санкцій

Співрозмовник додав, що 13-й пакет санкцій включатиме довгий список нових обмежень і, на його думку, Будапешт має проблеми з деякими із цих пропозицій. Втім, попри розголоси всередині ЄС, дипломат вірить, що Рада ЄС зможе ухвалити санкційний пакет до 24 лютого.

Високопосадовець зазначив, що додавання компаній чи людей у санкційні списки є потужним інструментом Євросоюзу. Після ухвалення 13-го пакету санкцій у Брюсселі готові розпочати роботу над новим пакетом обмежень проти Росії. В Євросоюзі вважають, що ефект від санкцій Москва вже відчуває.

Санкції – це довгостроковий ефект, і ми бачимо, як російській економіці вже зараз доводиться прогинатися, щоб підтримувати свою військову економіку. Якщо ви подивитеся на те, що їм довелося зробити в рамках своєї економіки, в рамках своєї фінансової системи, то стане зрозуміло, що вони борються за те, щоб утримати ситуацію на тому рівні, на якому вони можуть це зробити. Але чим довше це триватиме, тим складніше їм буде,

– сказав співрозмовник.

Росія обходить санкції

Зрештою, дипломат каже, що окремим питанням є тема обходу санкцій. За його словами, Єврокомісія наполегливо працює та стежить за механізмами обходу. Втім, співрозмовник вважає, що держави-члени ЄС могли б зробити більше як на національному рівні, так і на загальноєвропейському.

Зазначимо, у понеділок у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. Міністри працюватимуть над пакетом санкцій проти Росії. Очікується, що вони обговорять заморожені активи РФ, а також реформування Європейського фонду миру, звідки Україна отримує військову допомогу.

Іншим питанням на порядку денному стане ситуація у Білорусі. Міністри висловлять свою думку щодо режиму Лукашенка й у висновках засідання повідомлять про роль Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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