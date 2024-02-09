Нові обмеження для Росії

Передбачається, що обмеження торкнуться фірм та осіб, що пов'язані з виробництвом зброї та постачанням ключових технологій. У тому числі електроніки, яку російські оборонні компанії використовують для створення озброєнь.

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Пропозиції також будуть спрямовані на судноплавні компанії, які забезпечували транспорт та логістику для перевезення боєприпасів з Північної Кореї до Росії. При цьому, ці пропозиції потребують підтримки всіх країн-членів перед їх прийняттям.

Зверніть увагу! Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.

Що ще відомо про 13-ий пакет санкцій

Очікується, 13-ий пакет санкцій матиме обмежений масштаб. Декілька країн-членів ЄС закликали блок бути більш амбітним і додати до пакета нові економічні санкції.

Поточні пропозиції також включають:

додавання до санкційних списків кількох військових та інших посадових осіб;

політиків, включаючи Олексія Дюміна, колишнього охоронця президента Росії Володимира Путіна та нинішнього губернатора Тульської області.

Зауважте! Список обмежень може змінюватися до його остаточного затвердження країнами-членами.

Які нині обмеження спрямовані на Росію

Теперішні санкції включають широкий спектр секторальних заходів, серед яких обмеження в торгівлі, фінансах, технологіях, товарах подвійного використання, промисловості, транспорті та товарах розкоші.

Також до них входять:

заборона на імпорт або транзит морської нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС;

виключення декількох російських банків з системи SWIFT;

припинення мовлення та ліцензій кількох пропагандистських ЗМІ, підтримуваних Кремлем.

Крім того, були введені специфічні заходи для посилення здатності ЄС протидіяти уникненню санкцій.