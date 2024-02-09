Новые ограничения для России
Предполагается, что ограничения коснутся фирм и лиц, что связанны с производством оружия и поставками ключевых технологий. В том числе электроники, которую российские оборонные компании используют для создания вооружений.
Читайте также: Несмотря на санкции: Чехия нарастила импорт российского газа
Предложения также будут направлены на судоходные компании, которые обеспечивали транспорт и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. При этом, эти предложения требуют поддержки всех стран-членов перед их принятием.
Что еще известно о 13-ом пакете санкций
Ожидается, 13-ый пакет санкций будет иметь ограниченный масштаб. Несколько стран-членов ЕС призвали блок быть более амбициозным и добавить к пакету новые экономические санкции.
Текущие предложения также включают:
- добавление в санкционные списки нескольких военных и других должностных лиц;
- политиков, включая Алексея Дюмина, бывшего охранника президента России Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области.
Какие сейчас ограничения направлены на Россию
Нынешние санкции включают широкий спектр секторальных мер, среди которых ограничения в торговле, финансах, технологиях, товарах двойного использования, промышленности, транспорте и товарах роскоши.
Также в них входят:
- запрет на импорт или транзит морской нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС;
- исключение нескольких российских банков из системы SWIFT;
- прекращение вещания и лицензий нескольких пропагандистских СМИ, поддерживаемых Кремлем.
Кроме того, были введены специфические меры для усиления способности ЕС противодействовать избежанию санкций.