Чехия нарастила импорт российского газа

Объемы российского газа, который попадает в Чехию, постепенно увеличивается. Например, в январе 2024 году импорт голубого топлива составил около 62% от общего объема.

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С ноября 2023 года страна начала наращивать импорт газа и уже в декабре возобновила его через станцию "Ланжгот" из Словакии. Это единственная станция через, которую в Чехию может поступать российское голубое топливо.

Такое увеличение может быть связано с тем, что некоторые предприятия берегли газ в резервуарах в Украине на зиму, а теперь экспортируют его в Чехию. Однако по словам экономиста UniCredit Bank Иржи Пур, исказить статистику транзитом или перепродажей газа в другие страны – невозможно.

Потому что подавляющее большинство импортируемого газа попадает в Чехию: общий отток газа из Чехии за границу составил лишь 9,8% от общего притока в ноябре, 4,8% в декабре и 5,5% в декабре,

– сказал он.

Напомним! ЕС еще в начале 2022 года начал вводить санкции на импорт российского газа. С тех пор Чехия заменила его на ресурс с терминалов в Нидерландах и Бельгии.