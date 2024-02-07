Допомоги недостатньо
Заступниця голови підкомітету з питань безпеки та оборони Раса Юкнявічене заявила, що європейські країни виділяють недостатньо коштів для України, хоча мають сильнішу економіку ніж Росія. Про це передає кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.
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Підтримка України з боку ЄС становить лише 0,075% від ВВП на рік. Чи справді це показник, який показує наше розуміння екзистенціальної війни, в якій перебуває Європа? Ми не повинні боятися Росії, так само як не бояться українці. Ми не повинні боятися шантажу Путіна і поразки його режиму. Путін повинен програти.
За збільшення допомоги виступив і німецький євродепутат від фракції ЄНП Міхаель Галлер. Він підтримав пропозицію прем’єрки Естонії, а також закликав Францію надати таку ж кількість зброї за обсягом, як передає Німеччина.
Ми повинні підтримати Україну не лише стільки, скільки буде потрібно, але й усіма можливими засобами. саме тому я підтримую пропозицію прем'єр-міністрки Естонії, яка сказала, що кожна країна-член ЄС повинна виділити 0,25% свого ВВП на постачання зброї в Україну.
План перемоги
Аби Україна швидше здобула перемогу в Європарламенті пропонують створити план перемоги, який передбачає безперебійне військове забезпечення для Києва. Раса Юкнявічене наголошує, що це також пришвидшить розвиток європейського оборонно промислового комплексу.
Цю ідею підтримує й литовський європарламентар Андрюс Кубілюс. Він каже, що зараз перемогу України гальмує те, що держави-члени ЄС самі вирішують, скільки грошей витрачати на передачу військової техніки та снарядів для Києва.
Нам потрібен план ЄС для перемоги України, який би покривав усі військові потреби України, а не лише артилерійські снаряди. Такий план має починатися із зобов'язання кожної країни-члена ЄС постачати військові системи не менше, ніж на 0,25% від національного ВВП. Це дозволить суттєво збільшити військове виробництво як в Україні, так і в ЄС. Саме так Україна почне перемагати.