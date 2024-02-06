Коли Україна отримає кошти

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошує, що угода, укладена 5 лютого, – це вагомий крок в інтеграції України в ЄС. Безумовно, європейська спільнота продовжить допомагати своєму майбутньому члену.

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50 мільярдів євро Україна має отримати за програмою Ukraine Facility. Глава Єврокомісії наполягає на тому, що ЄС триматиме своє слово і продовжить підтримувати український бюджет, поки це буде потрібно.

Урсула фон дер Ляєн Глава Єврокомісії Плануємо розпочати виплати у березні.

На що витратять гроші від ЄС

Допомога Ukraine Facility була утверджена ще 1 лютого, а уже 5 числа досягнуто попередні угоди, відносно реалізації програми відновлення української території. Проєкт діятиме з 2024 по 2027 рік.

Кінцевий документ має бути схвалений Європарламентом на пленарній сесії. Засідання планується на 26 – 29 лютого.

Загалом Україні мають надати 50 мільярдів євро. З них 33 мільярди євро – кредити, 17 мільярдів євро – гранти. Перший березневий платіж планується у сумі 4,5 мільярда євро.