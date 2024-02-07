Помощи недостаточно

Заместитель председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Раса Юкнявичене заявила, что европейские страны выделяют недостаточно средств для Украины, хотя имеют более сильную экономику чем Россия. Об этом передает корреспондентка 24 Канала София Назаренко с пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

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Раса Юкнявичене Заместитель председателя подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Поддержка Украины со стороны ЕС составляет лишь 0,075% от ВВП в год. Действительно ли это показатель, который показывает наше понимание экзистенциальной войны, в которой находится Европа? Мы не должны бояться России, так же как не боятся украинцы. Мы не должны бояться шантажа Путина и поражения его режима. Путин должен проиграть.

За увеличение помощи выступил и немецкий евродепутат от фракции ЕНП Михаэль Галлер. Он поддержал предложение премьера Эстонии, а также призвал Францию предоставить такое же количество оружия по объему, как передает Германия.

Михаэль Галлер Евродепутат от фракции ЕНП Мы должны поддержать Украину не только столько, сколько потребуется, но и всеми возможными средствами. Именно поэтому я поддерживаю предложение премьер-министра Эстонии, которая сказала, что каждая страна-член ЕС должна выделить 0,25% своего ВВП на поставки оружия в Украину.

План победы

Чтобы Украина быстрее одержала победу в Европарламенте предлагают создать план победы, который предусматривает бесперебойное военное обеспечение для Киева. Раса Юкнявичене отмечает, что это также ускорит развитие европейского оборонно промышленного комплекса.

Эту идею поддерживает и литовский европарламентарий Андрюс Кубилюс. Он говорит, что сейчас победу Украины тормозит то, что государства-члены ЕС сами решают, сколько денег тратить на передачу военной техники и снарядов для Киева.

Андрюс Кубилюс Член Европарламента от Литвы Нам нужен план ЕС для победы Украины, который бы покрывал все военные потребности Украины, а не только артиллерийские снаряды. Такой план должен начинаться с обязательства каждой страны-члена ЕС поставлять военные системы не менее, чем на 0,25% от национального ВВП. Это позволит существенно увеличить военное производство как в Украине, так и в ЕС. Именно так Украина начнет побеждать.

Напомним! Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о создании нового единого специального инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины, одновременно поддерживая ее усилия по проведению реформ на ее пути вступления в ЕС. Общий бюджет Фонда в Украине составит 50 миллиардов евро.