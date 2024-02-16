Ожидается, что Зеленский и Макрон подпишут двустороннее соглашение по безопасности. Ранее сообщалось, что это должно произойти уже в пятницу, 16 февраля.
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Что известно о поездке Зеленского во Францию
Париж. Запланирована встреча с Президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы,
– написал украинский президент.
Владимир Зеленский во Франции: смотрите видео
В аэропорту его встретила французская делегация, а также военные. Зеленский выслушал каждого и каждую и пожал им руки. В составе делегации был министр обороны Себастьян Лекорню.
Далее Зеленский поехал в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры обнялись, пожали руки и зашли во дворец.
Зеленский встретился с Макроном / Скриншоты 24 Канала
В ролике видно, что за столом, кроме президента, сидят также Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба.
Встреча Зеленского и Макрона: полное видео
Поездка Зеленского в Германию: главное
- В Германии продолжается Мюнхенская конференция по безопасности. В начале февраля говорилось о том, что Украина может подписать соглашение по безопасности и с этой страной как раз во время конференции.
- Это произошло 16 февраля. Текст соглашения по безопасности между Украиной и Германией уже появился. Его подписали Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине.
- Президент Украины выступит в Мюнхене 17 февраля. В прошлом году он делал это онлайн, на этот раз выступление будет вживую. Также ожидают встречи украинского президента с Камалой Харрис и Энтони Блинкеном.