Ожидается, что Зеленский и Макрон подпишут двустороннее соглашение по безопасности. Ранее сообщалось, что это должно произойти уже в пятницу, 16 февраля.

Смотрите также Венгрия заблокировала: успеет ли ЕС согласовать 13-й пакет санкций против России до 24 февраля

Что известно о поездке Зеленского во Францию

Париж. Запланирована встреча с Президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы,

– написал украинский президент.

Владимир Зеленский во Франции: смотрите видео

В аэропорту его встретила французская делегация, а также военные. Зеленский выслушал каждого и каждую и пожал им руки. В составе делегации был министр обороны Себастьян Лекорню.

Далее Зеленский поехал в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры обнялись, пожали руки и зашли во дворец.

Зеленский встретился с Макроном / Скриншоты 24 Канала

В ролике видно, что за столом, кроме президента, сидят также Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба.

Встреча Зеленского и Макрона: полное видео

Поездка Зеленского в Германию: главное