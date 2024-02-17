Вечером 16 февраля Владимир Зеленский прибыл во Францию. Из аэропорта, где его встретил министр обороны Себастьян Лекорню, он отправился в Елисейский дворец. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Смотрите также "От КАБов сыпется потолок": видео из подвалов Авдеевского коксохима, где укрываются военные

Подписание соглашения по безопасности между Украиной и Францией и пресс-конференция лидеров

Во время пресс-конференции Макрон пообещал долгосрочную поддержку нашему государству. Он отметил, что соглашение конкретизирует те обязательства, которые страны взяли на себя на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года. Поэтому поддержка имеет "коллективное измерение".

Президент Франции объяснил, что Россия подрывает международную безопасность и дестабилизирует мир, она пренебрегает своими обязательствами, которые взяла в 1990-е. Украина же, наоборот, защищает международное право.

Момент подписания соглашения по безопасности между Украиной и Францией: смотрите видео

Уже известно, что соглашение подписано на 10 лет. Оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО.

Франция продолжит поддерживать Украину в поставках техники, кооперации оборонных предприятий, будет делиться разведданными и оказывать помощь гражданским.

Мы готовы делать больше, даже если это нарушит привычки и комфорт,

– подчеркнул Макрон.

Речь идет об усилении обороноспособности Европы и продолжении поддержки Украины – "сегодня, завтра и сколько нужно".

Зеленский прокомментировал соглашение по безопасности

Украинский президент назвал его амбициозным и очень предметным, но заметил, что не обо всех деталях можно говорить открыто.

Журналисты спросили, чем особенное соглашение с Францией.

"У нас пока немного таких соглашений, каждое из них по-своему усиливает Украину, наших воинов и гражданское население", – ответил президент.

Зеленский отметил, что каждая из трех стран, которые уже подписали соглашения, является лидером в области безопасности и имеет свои приоритеты.

Что предусматривает соглашение по безопасности между Украиной и Францией

Полный текст соглашения по безопасности между Украиной и Францией опубликовал Офис Президента.

Если коротко, оно содержит следующие пункты:

Соглашение действует в течение 10 лет. В случае, если Украина станет членом НАТО до окончания срока действия документа, то будет определен дальнейший статус соглашения.

В 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.

Франция будет поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО. А также поддерживать усилия нашего государства по интеграции его оборонной промышленности в систему безопасности и обороны НАТО и ЕС.

Франция будет углублять сотрудничество Украины со структурами ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности, усилит киберустойчивость и защиту критической инфраструктуры от кибератак.

Франция будет готовить инструкторов, артиллеристов, бойцов противовоздушной обороны, воздушных сил. Также говорится о бронетехнике, морской безопасности, новых технологиях и разминировании.

Франция будет способствовать развитию возможностей защиты критической инфраструктуры Украины, в частности системами ПВО, но не только.

Если Россия снова нападет на Украину, участники соглашения "в течение 24 часов проведут консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".

Еще французская сторона будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины. В планах – привлекать французские инвестиции, локализовать производство на территории Украины и начать совместное производство "для изготовления приоритетных видов вооружения и боеприпасов".

Наконец, Франция будет предоставлять Украине гуманитарную помощь. Страна будет участвовать в послевоенном восстановлении, модернизации и экономическом восстановлении.

Обратите внимание! 16 февраля в Берлине было подписано соглашение по безопасности с Германией. Что оно предусматривает – читайте здесь.