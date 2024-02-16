Бойцы укрываются от российских обстрелов внутри завода. Перед этим оккупанты вызвали пожар в районе Авдеевского коксохима.
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Какова ситуация на Авдеевском коксохиме
Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок,
– рассказали бойцы Третьей штурмовой бригады.
Над головами военных сыплется потолок: смотрите видео
Кстати, днем 16 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты специально подожгли цистерну с остатками нафталина в районе коксохимического завода, чтобы ухудшить видимость и продолжить штурмы.
Из-за этого вспыхнул пожар на складе хранения битумной смолы. Именно под прикрытием густого дыма российские оккупанты пытались штурмовать позиции военных Вооруженных Сил Украины.
Что происходит в Авдеевке: смотрите карту DeepState
Что происходит в районе Авдеевки
- Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство применяет новые подходы. Президент Украины не сказал, о каких именно изменениях идет речь, однако заверил, что их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей.
- Перед этим командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский 16 февраля заявил, что они решили отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки в Донецкой области.
- Бригадный генерал объяснил, что они держали позицию до тех пор, пока это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. По словам Тарнавского, ВСУ отошли, чтобы сохранить личный состав и улучшить оперативную обстановку. Подробнее о том, что происходит в Авдеевке читайте что происходит в Авдеевке по ссылке.