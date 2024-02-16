Бойцы укрываются от российских обстрелов внутри завода. Перед этим оккупанты вызвали пожар в районе Авдеевского коксохима.

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Какова ситуация на Авдеевском коксохиме

Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок,

– рассказали бойцы Третьей штурмовой бригады.

Над головами военных сыплется потолок: смотрите видео

Кстати, днем 16 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты специально подожгли цистерну с остатками нафталина в районе коксохимического завода, чтобы ухудшить видимость и продолжить штурмы.

Из-за этого вспыхнул пожар на складе хранения битумной смолы. Именно под прикрытием густого дыма российские оккупанты пытались штурмовать позиции военных Вооруженных Сил Украины.

Что происходит в Авдеевке: смотрите карту DeepState

Что происходит в районе Авдеевки