Бійці укриваються від російських обстрілів всередині заводу. Перед цим окупанти спричинили пожежу в районі Авдіївського коксохіму.

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Яка ситуація на Авдіївському коксохімі

Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля,

– розповіли бійці Третьої штурмової бригади.

Над головами військових сиплеться стеля: дивіться відео

До речі, вдень 16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що окупанти спеціально підпалили цистерну із залишками нафталіну у районі коксохімічного заводу, щоб погіршити видимість та продовжити штурми.

Через це спалахнула пожежа на складі зберігання бітумної смоли. Саме під прикриттям густого диму російські окупанти намагались штурмувати позиції військових Збройних Сил України.

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Що відбувається в районі Авдіївки