Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський розповідаючи про оперативну обстановку в Авдіївці станом на 15:00 16 лютого. За його словами, ворог умисно підпалив цистерну із залишками нафталіну.

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Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли,

– зазначив Тарнавськй.

Він зауважив, що ворог під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.

Також Тарнавський повідомив, що в районі Авдіївки тривають рейдово-ударні, логістика працює, воїнам у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження.

Бригадний генерал зауважив, що за добу в усій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян сягнули 711 осіб – найбільше цьогоріч.

Важливо! Командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вирішило відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині. Тарнавський підкреслив, що основною метою є збереження життів українських військових. Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

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