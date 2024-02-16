Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський розповідаючи про оперативну обстановку в Авдіївці станом на 15:00 16 лютого. За його словами, ворог умисно підпалив цистерну із залишками нафталіну.
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Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли,
– зазначив Тарнавськй.
Він зауважив, що ворог під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.
Також Тарнавський повідомив, що в районі Авдіївки тривають рейдово-ударні, логістика працює, воїнам у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження.
Бригадний генерал зауважив, що за добу в усій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян сягнули 711 осіб – найбільше цьогоріч.
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Ситуація в Авдіївці: актуально
- Авдіївка наразі один із найгарячіших напрямків фронту. Станом на сьогодні відомо, що загарбникам вдалося зайти в місто.
- Вчора, 15 лютого, 3-тя окрема штурмова бригада підтвердила, що її передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.
- Ворог посилив удари КАБами. Окупанти скидають авіаційні бомби по всій території міста, а особливо на промзону. На деяких ділянках українські захисники тримають оборону на 360°.
- За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України, захисникам і захисницям Авдіївки збільшили обсяги постачання боєприпасів.
- Пресофіцер 3-ї ОШБр розповів, що співвідношення сил у районі Авдіївки нині становить один до семи. Водночас сама ситуація в цьому районі – "критична".