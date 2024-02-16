Об этом сообщил командующий Таврического направления Александр Тарнавский рассказывая об оперативной обстановке в Авдеевке по состоянию на 15:00 16 февраля. По его словам, враг умышленно поджег цистерну с остатками нафталина.
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Пытаясь получить преимущество на поле боя, враг применил коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода: в результате обстрелов поджег цистерну с остатками нафталина и вызвал пожар на складе хранения битумной смолы,
– отметил Тарнавский.
Он отметил, что враг под прикрытием густого дыма пытается штурмовать позиции украинских защитников.
Ситуация в Авдеевке: актуально
- Авдеевка сейчас одно из самых горячих направлений фронта. По состоянию на сегодня известно, что захватчикам удалось зайти в город.
- Вчера, 15 февраля, 3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что ее передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.
- По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки увеличили объемы поставок боеприпасов.
- Пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал, что соотношение сил в районе Авдеевки сейчас составляет один к семи. В то же время сама ситуация в этом районе – "критическая".