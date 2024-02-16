Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників оголосив перерву. Мовиться про Майка Джонсона.

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У Білому домі лютують

Представник Білого дому Ендрю Бейтс повідомив, що Джонсон оголосив канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".

Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі в американського народу падає,

– заявив Бейтс.

За його словами, замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон "тікає", відправляючи Палату представників на дострокові канікули.

Як зазначив представник Білого дому, Джонсон продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам країни.

Байден відреагував на рішення Палати представників

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден також не залишився осторонь щодо цинічного рішення Палати представників щодо перенесення голосування для допомоги нашій державі.

Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута,

– наголосив американський президент.

Що цьому передувало: основне