Цікаво, що Джонсон розуміє, яку загрозу несе Росія і чому важлива підтримки України, відзначив у розмові з 24 Каналом дипломат, міністр закордонних справ України (2014 – 2019) Павло Клімкін. Але питання – чи вважає він цю загрозу головною.

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Політика Джонсона

Майк Джонсон – республіканець. Він підтримує Дональда Трампа і йому важливо, як саме просувається його виборча кампанія. А майбутні президентські вибори, які мають пройти у листопаді цього року у США, це ще й про питання, хто контролюватиме Конгрес і Сенат.

"Це в якомусь сенсі монополізація влади. Тому коли Майк Джонсон каже, що його не змусять, як політик-республіканець він має рацію. Він хоче винесення на голосування, а це від нього залежить, або за якісь зміни до цього законопроєкту отримати зиски для республіканців. Не обов'язково тільки для Трампа", – зазначив Клімкін.

Тому він грає у цю політичну гру. Для нас же постає під загрозою двопартійний консенсус підтримки.

Як, власне, розвивалося висунення кандидатів від республіканців? 80% підтримувало ктих, хто за ізоляцію США. Це Трамп, Десантіс. І не тому, що вони люблять Росію або не люблять нас. Ні, вони просто дивляться на Китай і кажуть: китайці ж не перевантажують себе за кордоном, а чого ми маємо? Дуже багато республіканців бачать Китай, як загрозу номер один, а Росію – як загрозу два з половиною. І це потрібно змінити,

– пояснив дипломат.

У короткий термін змінити це не вдасться. На думку Клімкіна, потрібно говорити з американцями, які підтримують республіканську партію, і робити це саме аргументами, а не емоціями.

"Нам зараз дуже потрібно, щоб ми пішли, як кажуть, "в люди" і пояснили цим людям на пальцях, що ми захищаємось не тільки від Росії, і не тільки Європу захищаємо, яка багатьом республіканцям майже байдужа. А захищаємо християнські цінності, які для них зовсім не байдужі, захищаємо від підсилення Китаю", – навів аргументи він.

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