Так, у своєму дописі у мережі X Білий дім виклав валентинку з Джонсоном. Сама листівка містить надзвичайно лаконічний і символічний вірш.

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Джонсон розбиває серця

На валентинці можна побачити портрет самого Майка Джонсона. А наклали його на тло з безліччю розбитих серденьок. Також світлина містить вірш, який нагадує англомовний віршик Roses Are Red – "Троянди червоні".

Отже, якщо перекласти написане на валентинці, то можна прочитати такий текст:

Троянди червоні

Фіалки сині

Угоду про кордон зірвано

Через тебе.



Майку Джонсону присвятили валентинку / Фото Білого дому

Народна творчість не має меж. Так, "Троянди червоні" отримали ще цілу низку яскравих переосмислень. В одному з них українців закликають донатити, а в іншому, на яке ми натрапили у мережі, – святкують успішне ознайомлення з морським дном "Цезаря Кунікова".



У мережі надихнулися віршем і закликають донатити / Скриншот з мережі X



Також висміюють знищений "Цезар Куніков" / Скриншот з мережі X

Джонсона критикують не просто так