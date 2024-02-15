Так, у своєму дописі у мережі X Білий дім виклав валентинку з Джонсоном. Сама листівка містить надзвичайно лаконічний і символічний вірш.
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Джонсон розбиває серця
На валентинці можна побачити портрет самого Майка Джонсона. А наклали його на тло з безліччю розбитих серденьок. Також світлина містить вірш, який нагадує англомовний віршик Roses Are Red – "Троянди червоні".
Отже, якщо перекласти написане на валентинці, то можна прочитати такий текст:
Майку Джонсону присвятили валентинку / Фото Білого дому
Народна творчість не має меж. Так, "Троянди червоні" отримали ще цілу низку яскравих переосмислень. В одному з них українців закликають донатити, а в іншому, на яке ми натрапили у мережі, – святкують успішне ознайомлення з морським дном "Цезаря Кунікова".
У мережі надихнулися віршем і закликають донатити / Скриншот з мережі X
Також висміюють знищений "Цезар Куніков" / Скриншот з мережі X
Джонсона критикують не просто так
- Звернімо увагу, що Майк Джонсон раніше заявляв, що наразі не має планів виносити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму у 95 мільярдів доларів виносити на розгляд.
- Спікер Палати представників зауважив, що нині увага нижньої палати Конгресу прикута до іншого. Мовиться про процес асигнувань – розпорядженням коштів бюджету.
- Зауважимо, що американські сенатори оприлюднили широку двопартійну угоду на початку лютого. Її сума – 118,2 мільярда доларів. Ця сума охоплює допомогу для нашої держави та Ізраїлю, а також посилення кордону США на Півдні країни.
- Звернімо увагу, що відповідний законопроєкт передбачає виділення Україні допомоги у розмірі 60,1 мільярда доларів.
- І лише 5 лютого Сенат США виклав компромісний законопроєкт, який містить допомогу для України. Втім, Майк Джонсон уже встиг назвати його "мертвим після надходження" у Палату.
- Кількома днями раніше американський президент Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу. Він закликав схвалити допомогу для України та підкреслив, що "ціна бездіяльності зростає з кожним днем".