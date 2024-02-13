Президент США Джозеф Байден закликав Палату представників негайну ухвалити законопроєкт про національну безпеку. Він містить у собі пакет фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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Байден пояснив важливість пакета

Американський лідер наголосив, що двопартійний документ має вирішальне значення для просування інтересів національної безпеки США. Законопроєкт дозволить Вашингтону продовжувати життєво важливу роботу разом із союзниками по всьому світу. Зокрема відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії з боку Росії, а також забезпечувати Ізраїль всім необхідним для захисту від палестинських бойовиків ХАМАС.

Ми не можемо дозволити собі більше чекати. Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми вже бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати, а Путін продовжує мріяти підкорити український народ,

– заявив Байден.

За його словами, якщо США не протистоятимуть тиранам, які прагнуть завоювати або розділити території сусідніх країн, то наслідки для національної безпеки Америки будуть значними. Адже союзники та противники візьмуть це до уваги.

Що кажуть експерти про цей законопроєкт