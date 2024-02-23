О передаче Украине F-16 на совместном брифинге с Владимиром Зеленским рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен – передает 24 Канал. Политик надеется, что F-16 будут в Украине уже ближайшие несколько месяцев.
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Когда будут F-16
Метте Фредериксен отметила, что задержка поставки истребители F-16 обусловлена исключительно техническими моментами.
Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей и также мы понимаем, что провести обучение для F-16 это гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия или самолетов,
– объяснила премьер-министр.
Дания упорно работает над тем, чтобы эти самолеты как можно быстрее оказались в Украине. По словам Фредериксен, F-16 появятся в воздушном пространстве нашей страны уже в ближайшее время – до лета этого года. Сейчас речь идет только о технических моментах – именно из-за них и возник этот пробел. Однако такие сроки являются реальными.
Владимир Зеленский одновременно отметил, что Украина точно получит истребители в этом году, однако конкретных сроков поставок называть не стал. На Ставке уже был представлен конкретный план по получению самолетов, разбитый на полугодие.
Договоренности с Данией
- Во Львове 23 февраля Украина и Дания подписали соглашение по безопасности с определенными обязательствами. Договор заключили на такой же срок, как и предыдущие – на 10 лет. Кроме классических пунктов о поддержке на пути в ЕС и НАТО, сотрудничество в сфере обороны, разведки и так далее, соглашение содержит мощные военные обязательства.
- Как сообщил Зеленский, Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию – предоставлять истребители, боеприпасы, тренажеры, обеспечивать обучение и обслуживание.
- Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна решила передать всю свою артиллерию Украине, чтобы она могла противостоять врагу. Она также призвала страны Европы усиливать военную помощь, ведь другие страны еще имеют боеприпасы и системы ПВО.