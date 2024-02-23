О передаче Украине F-16 на совместном брифинге с Владимиром Зеленским рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен – передает 24 Канал. Политик надеется, что F-16 будут в Украине уже ближайшие несколько месяцев.

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Когда будут F-16

Метте Фредериксен отметила, что задержка поставки истребители F-16 обусловлена исключительно техническими моментами.

Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей и также мы понимаем, что провести обучение для F-16 это гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия или самолетов,

– объяснила премьер-министр.

Дания упорно работает над тем, чтобы эти самолеты как можно быстрее оказались в Украине. По словам Фредериксен, F-16 появятся в воздушном пространстве нашей страны уже в ближайшее время – до лета этого года. Сейчас речь идет только о технических моментах – именно из-за них и возник этот пробел. Однако такие сроки являются реальными.

Владимир Зеленский одновременно отметил, что Украина точно получит истребители в этом году, однако конкретных сроков поставок называть не стал. На Ставке уже был представлен конкретный план по получению самолетов, разбитый на полугодие.

Договоренности с Данией