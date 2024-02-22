Про це повідомили офіційно в Міноборони Данії з посиланням на міжнародну коаліцію, яку країна очолює разом з Нідерландами та США.

Дивіться також Генсек НАТО пояснив, чи зможе Україна використати F-16 для атак на військові об'єкти у Росії

Зокрема, міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен відзначив, що наразі сформувати графік передачі F-16 складно, оскільки "є кілька умов, які мають бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати ці літаки".

"Ми працюємо над тим, аби цього літа досягти більшої єдності у тому, щоб передати перші винищувачі F-16 Україні. За умови, що підготовка буде проходити за планом", – зазначив міністр.

Остаточні терміни передачі перших данських літаків F-16 залежать, зокрема, і від підготовки українських пілотів і українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні.

Для цього наполегливо працює міжнародна коаліція на підтримку України, додали в Данії.

Передача F-16 Україні: головне