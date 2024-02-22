Об этом сообщили официально в Минобороны Дании со ссылкой на международную коалицию, которую страна возглавляет вместе с Нидерландами и США.
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В частности, министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен отметил, что сейчас сформировать график передачи F-16 сложно, поскольку "есть несколько условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Украина могла использовать эти самолеты".
"Мы работаем над тем, чтобы этим летом достичь большего единства в том, чтобы передать первые истребители F-16 Украине. При условии, что подготовка будет проходить по плану", – отметил министр.
Окончательные сроки передачи первых датских самолетов F-16 зависят, в частности, и от подготовки украинских пилотов и украинского вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.
Для этого упорно работает международная коалиция в поддержку Украины, добавили в Дании.
Передача F-16 Украине: главное
- На этой неделе CNN сообщило, что первая группа украинских пилотов из четырех человек закончит обучение на F-16 до лета 2024 года.
- К слову, в декабре 2023 года Нидерланды были готовы передать Украине 18 истребителей F-16. Впоследствии стало известно, что Украина получит 24 самолета от Нидерландов.