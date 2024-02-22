Об этом сообщили официально в Минобороны Дании со ссылкой на международную коалицию, которую страна возглавляет вместе с Нидерландами и США.

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В частности, министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен отметил, что сейчас сформировать график передачи F-16 сложно, поскольку "есть несколько условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Украина могла использовать эти самолеты".

"Мы работаем над тем, чтобы этим летом достичь большего единства в том, чтобы передать первые истребители F-16 Украине. При условии, что подготовка будет проходить по плану", – отметил министр.

Окончательные сроки передачи первых датских самолетов F-16 зависят, в частности, и от подготовки украинских пилотов и украинского вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.

Для этого упорно работает международная коалиция в поддержку Украины, добавили в Дании.

Передача F-16 Украине: главное