Президент Украины сообщил, что потери оккупантов вместе с ранеными составляют около 500 тысяч человек. Об этом он сказал во время пресс-конференции.
Смотрите также До того времени будем терять территорию: Зеленский объяснил, когда ВСУ смогут оттеснить россиян
Сколько убитых россиян
Российские захватчики в течение двух лет полномасштабной войны понесли огромные потери в технике и личном составе. Только за время наступления на Авдеевку оккупанты потеряли сотни единиц техники и более 40 тысяч своих бойцов. Штурмы города по количеству потерь называют едва ли не самыми большими с момента вторжения.
Во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что в целом страна-агресор потеряла примерно 500 тысяч своих людей убитыми и ранеными. Он добавил, что убитыми насчитывается около 180 тысяч оккупантов.
Что сказал Зеленский о потерях Украины
- Президент заявил, что за время полномасштабной войны Украина потеряла 31 тысячу военных. Он призвал не верить словам россиян о якобы 300 тысячах убитых. Такие слова оккупантов Зеленский назвал "бредом".
- Украинский лидер добавил, что каждый погибший военный – большая потеря для Украины. В то же время он отказался называть количество раненых, ведь тогда оккупанты будут знать, сколько бойцов нет на поле боя.
- Комментировать тему пропавших без вести Зеленский также отказался и напомнил, что в последних обменах вернулись бойцы, которых также считали пропавшими без вести. Президент добавил, что на оккупированных территориях могли погибнуть десятки тысяч гражданских.