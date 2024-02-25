В Украине проходит большая пресс-конференция Владимира Зеленского. В частности там президент Украины ответил на сложный вопрос о задержке оружия и как это сказывается на фронте, передает 24 Канал.

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Когда ВСУ могут оттеснить россиян

Журналист Sky News спросил, готова ли Украина терять территории, пока ожидается поступление дополнительного оружия для Вооруженных сил Украины. Владимир Зеленский пояснил, что сейчас у россиян очень существенное преимущество в вооружении, что затрудняет продвижение украинских военных.

"Давление россиян на Харьковском направлении, возле Купянска, было сильным. Интенсивность применения артиллерии со стороны россиян была где-то 1 до 12, к концу прошлого года. Сейчас это соотношение к 1 к 7. То есть уменьшение их преимущества в количестве, но тем не менее, это преимущество существенно", – отметил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что нужно снова приблизиться к тому соотношению сил, которое было в ходе контрнаступательной операции ВСУ.

Это соотношение 1 к 3, и тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять, но будем терять 50 – 100 метров. Все это для нас важно, но стратегически важнее не потерять людей,

– объяснил Зеленский.