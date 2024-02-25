Соответствующее заявление президент сделал 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Он отметил, что блокирование границы фермерами – это политическая история.

Смотрите также Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы

Ситуация на границе с Польшей

Владимир Зеленский отметил, что он проводил встречи с польскими чиновниками по ситуации на границе. Он отметил, что еще с апреля прошлого года было понятно, что это политическая история. Сегодня это подтверждает Еврокомиссия.

По словам президента, в Польше продолжается внутренняя борьба, однако Украина благодарна ей польскому обществу, которое с самого начала с Украиной. Зеленский отметил, что использовать Украину как давление на Европейские институты – это просто несправедливо.

Я думаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, то мы будем защищать нас бизнес,

– сообщил президент.

Соответствующее заявление президент сделал 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024". Он отметил, что блокирование границы фермерами – это политическая история.

Смотрите также Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию: главные тезисы

Ситуация на границе с Польшей

Владимир Зеленский отметил, что он проводил встречи с польскими чиновниками по ситуации на границе. Он отметил, что еще с апреля прошлого года было понятно, что это политическая история. Сегодня это подтверждает Еврокомиссия.

По словам президента, в Польше продолжается внутренняя борьба, однако Украина благодарна ей польскому обществу, которое с самого начала с Украиной. Зеленский отметил, что использовать Украину как давление на Европейские институты – это просто несправедливо.

Я думаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, то мы будем защищать нас бизнес,

– сообщил президент.