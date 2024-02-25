Эту пресс-конференцию и сам форум “Украина. Год 2024” пресс-секретарь президента Сергей Никифоров анонсировал 21 февраля. Посмотреть ее можно онлайн, передает 24 Канал.
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Стартовала пресс-конференция Владимира Зеленского
Обещанная пресс-конференция Владимира Зеленского уже началась. Во время вступления президент поблагодарил журналистов и поблагодарил за работу и заботу об Украине.
Я вам спасибо за то, что вы были с нами и выполняли свою работу. А может часть своей жизни вы отдали Украине. Для нас это одна из наших информационных защит от фейков России, пессимизма некоторых стран в мире. Я вам благодарен за поддержку, за то что говорите правду, за то, что осуждаете российскую кровавую войну против Украины,
– сказал он.
Также он поблагодарил наших воинов за защиту нашего государства, а также, украинцам, которые продолжают поддерживать Украину.
Без вас Украины нет. С нашей стороны мы будем делать все, чтобы победы,
– добавил президент.
Продолжается форум "Украина. Год 2024"
- Заметим, что сегодня, 25 февраля, продолжается большая пресс-конференция "Украина. Год 2024". Кроме президента, в ней принимают участие другие представители военно-политического руководства страны. Конференция посвящена различным аспектам будущего Украины.
- В частности на событии уже выступили премьер-министр, председатель Верховной Рады, руководители спецслужб, а также главы ряда министерств.
- К слову, предыдущая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась 19 декабря 2023 года. Она была посвящена итогам года.