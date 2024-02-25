Цю пресконференцію та сам форум "Україна. Рік 2024" речник президента Сергій Нікіфоров анонсував 21 лютого. Переглянути її можна онлайн, передає 24 Канал.
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Стартувала пресконференція Володимира Зеленського
Обіцяна пресконференція Володимира Зеленського вже почалась. Під час вступу президент подякував журналістам та подякував за роботу та турботу про Україну.
Я вам дякую за те, що ви були з нами і виконували свою роботу. А може частину свого життя ви віддали Україні. Для нас це один з наших інформаційних захистів від фейків Росії, песимізму деяких країн у світі. Я вам вдячний за підтримку, за те що говорите правду, за те, що засуджуєте російську криваву війну проти України,
– сказав він.
Також він подякував нашим воїнам за захист нашої держави, а також, українцям, які продовжують підтримувати Україну.
Без вас України немає. З нашого боку ми будемо робити все, щоб перемоги,
– додав президент.
Триває форум "Україна. Рік 2024"
- Зауважимо, що сьогодні, 25 лютого, триває велика пресконференція "Україна. Рік 2024". Окрім президента, у ній беруть участь інші представники військово-політичного керівництва країни. Конференція присвячена різним аспектам майбутнього України.
- Зокрема на події вже виступили прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, керівники спецслужб, а також голови низки міністерств.
- До слова, попередня пресконференція Володимира Зеленського відбулась 19 грудня 2023 року. Вона була присвячена підсумкам року.