Во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему выросли цены на артснаряды

По словам президента, рост цен на артснаряды – это чисто коммерческий интерес. Им безразлично, что будет с Украиной. Главное – деньги.

Из-за войны в Украине даже обычный артиллерийский снаряд, который стоил полторы тысячи долларов в начале войны, мы сегодня видим некоторые контракты, где люди предлагают от 4 до 8 тысяч. Вот тебе и война. Кому война, а кому большой бизнес,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина сейчас борется за каждый боеприпас.

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Мы их не осуждаем, а наоборот боремся за каждый боеприпас,

– сказал президент.

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Какие страны больше всего помогают с артиллерийскими снарядами

Зеленский отметил, что с артснарядами очень помогают некоторые страны и он им очень благодарен. А больше всего в этом плане помогают нордические государства. Артснарядов у них нет, однако они специально находят их для Украины и усердно работают для того, чтобы ВСУ были вооружены.