Подробнее о ситуации со снарядами глава государства 26 февраля рассказал во время совместной с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым пресс-конференции, передает 24 Канал. Владимир Зеленский отвечал на вопрос, который касался задержек половины помощи от Запада.

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Сколько снарядов получила Украина

Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, который нам пообещал Европейский Союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению,

– констатировал Владимир Зеленский.

Обратим внимание! Ранее Европейский Союз обещал предоставить Украине миллион боеприпасов калибра 155 миллиметров. Накануне наше государство посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время пресс-конференции она отметила, что соответствующее вооружение окончательно доставят не до марта 2024 года, а до конца текущего года.

Боеприпасы не поступают вовремя