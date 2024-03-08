Ветеран війни з Росією Євген Дикий розповів 24 Каналу, що снаряди могли купувати траншами, тобто не чекали поки збереться повна сума. Адже про те, що чехи зібрали всі кошти стало відомо тільки 7 березня.
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Коли снаряди будуть в Україні
Зібрати таку велику суму непросто навіть для західних країн. Чехи справді зробили це досить швидко, але поки ми чекали, снаряди вже з'явилися.
Навіть за найоптимістичнішими сценаріями я очікував, що вони будуть до квітня. Але судячи з усього, скористались можливістю викупу частинами. Тому за останні дні більше повідомлень з фронту, що наша артилерія "оживає",
– розповів Євген Дикий.
Він додав, що нарешті заговорив "бог війни" й це має суттєвий вплив на загальну ситуацію. Тож чеський президент зробив серйозний внесок у перемогу України.
Чехія передасть Україні снаряди: що відомо
- Президент Чехії 17 лютого заявив, що його країна знайшла можливість передати Україні близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Для цього шукали шляхи фінансування. Зокрема Петр Павел звернувся до союзників. Він наголосив, що не можна чекати поки США виділить фінансування, бо допомога Україні потрібна вже.
- До цієї ініціативи долучилися інші держави, зокрема Норвегія, яка передала 153 мільйони доларів. Влада країни наголосила, що допомагає Україні артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і від промисловості. Війну, яку розв'язала Росія, назвали викликом для норвезької безпеки.
- Уже 7 березня Петер Павел оголосив, що необхідну суму вдалося зібрати. Тепер справа за урядом, який підготує відповідні документи. Загалом до ініціативи Чехії долучиться ще 18 країн – це дозволить упродовж 2024 року забезпечити Україну сотнею тисяч набоїв.