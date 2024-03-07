Під час Мюнхенської безпекової конференції Петер Павел запропонував передати Україні снаряди. До цього Чехія залучила кілька країн ЄС, які мають купити для України понад 800 тисяч артилерійських снарядів у третіх країн.

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Норвегія виділить гроші, щоб підтримати чеську ініціативу

Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 мільярда норвезьких крон в ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами,

– сказав прем'єр-міністр Норвегії.

Він зазначив, що його країна підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості.

"Агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, залишається найбільшим викликом норвезькій безпековій політиці. Жодна інша криза чи конфлікт не може вплинути на безпеку Норвегії такою ж мірою. Йдеться про людей. Людей, які страждають від незаконної війни Росії та зазнають утисків і знущань з боку окупанта. Тому для України і для нашої власної безпеки вкрай важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України через військову і цивільну допомогу. Рішення уряду виділити до 1,6 мільярда норвезьких крон на чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів є значним внеском", – заявив міністр закордонних справ Норвегії.

У повідомленні пресслужби уряду Норвегії ідеться, що норвезька підтримка в розмірі до 1,6 мільярда норвезьких крон забезпечує повне фінансування ініціативи Чехії щодо снарядів для України.

В Україні можуть почати виробляти чеські боєприпаси

Промислово-технологічний холдинг Czechoslovak Group (CSG) веде переговори з українськими державними компаніями та організаціями про передачу частини виробництва у формі спільних підприємств. Виробництво боєприпасів і важкої наземної техніки має відбуватися в Україні та має стартувати протягом трьох років. Інвестиції становитимуть близько сотень мільйонів євро,

– ідеться в повідомленні чеських ЗМІ.

Власне, про такі переговори повідомив речник CSG Андрей Чіртек. Сторони домовляються про виробництво боєприпасів і важкої наземної техніки, а також потужності для ремонту.

"Ми плануємо, що відповідні контракти будуть укладені цього року, а виробництво може розпочатися протягом трьох років", – сказав він.

Цікаво! Власник CSG Міхал Стрнад сказав Reuters, що модель співпраці чеського оборонного заводу з Україною має бути схожа на співпрацю німецького збройового концерну Rheinmetall і української державної компанії "Укроборонпром", які торік зареєстрували спільне підприємство. Мовилося, що Rheinmetall вироблятиме в Україні танки та снаряди – "шестизначну кількість снарядів 155-міліметрового калібру щороку". За словами Стрнада, Чехія та Україна обговорюють два-три проєкти спільних підприємств.