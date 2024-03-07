Під час Мюнхенської безпекової конференції Петер Павел запропонував передати Україні снаряди. До цього Чехія залучила кілька країн ЄС, які мають купити для України понад 800 тисяч артилерійських снарядів у третіх країн.
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Норвегія виділить гроші, щоб підтримати чеську ініціативу
Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 мільярда норвезьких крон в ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами,
– сказав прем'єр-міністр Норвегії.
Він зазначив, що його країна підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості.
"Агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, залишається найбільшим викликом норвезькій безпековій політиці. Жодна інша криза чи конфлікт не може вплинути на безпеку Норвегії такою ж мірою. Йдеться про людей. Людей, які страждають від незаконної війни Росії та зазнають утисків і знущань з боку окупанта. Тому для України і для нашої власної безпеки вкрай важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України через військову і цивільну допомогу. Рішення уряду виділити до 1,6 мільярда норвезьких крон на чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів є значним внеском", – заявив міністр закордонних справ Норвегії.
У повідомленні пресслужби уряду Норвегії ідеться, що норвезька підтримка в розмірі до 1,6 мільярда норвезьких крон забезпечує повне фінансування ініціативи Чехії щодо снарядів для України.
В Україні можуть почати виробляти чеські боєприпаси
Промислово-технологічний холдинг Czechoslovak Group (CSG) веде переговори з українськими державними компаніями та організаціями про передачу частини виробництва у формі спільних підприємств. Виробництво боєприпасів і важкої наземної техніки має відбуватися в Україні та має стартувати протягом трьох років. Інвестиції становитимуть близько сотень мільйонів євро,
– ідеться в повідомленні чеських ЗМІ.
Власне, про такі переговори повідомив речник CSG Андрей Чіртек. Сторони домовляються про виробництво боєприпасів і важкої наземної техніки, а також потужності для ремонту.
"Ми плануємо, що відповідні контракти будуть укладені цього року, а виробництво може розпочатися протягом трьох років", – сказав він.