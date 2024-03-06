Видання Bloomberg з посиланням на анонімних чиновників запевняє, що ініціатива Чехії стосовно 800 тисяч боєприпасів невдовзі буде реалізована. Партнери, вочевидь, уже знайшли фінансування для того, аби виконати зобов'язання.

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Коли боєприпаси будуть в Україні

Президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року заявив, що Прага знайшла:

500 тисяч 155 міліметрових снарядів;

300 тисяч 122 міліметрових снарядів.

Тоді він зазначив, що патрони можна доставити до українських військових упродовж найближчих тижнів. Однак за умови, якщо Брюссель знайде на це гроші.

Як інформують журналісти, станом на 6 березня Чехія майже зібрала необхідне фінансування для купівлі 800 тисяч артилерійських снарядів. Це означає, що вони скоро поїдуть на фронт.

Союзники України майже повністю зібрали необхідне фінансування для ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Про це заявив урядовець, обізнаний з планами,

– пише Bloomberg.

Точні терміни залежатимуть від контрактів, домовленостей та графіку постачання. Анонімні посадовці не виключають, що можливе навіть певне відхилення від дати, до якої планують передати снаряди.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Рустем Умєров нещодавно констатував, що 50% зі зброї, заявленої до відправки, приходить в Україну невчасно. Внаслідок цього, за словами урядовця, наша держава втрачає людей.

Слід згадати до питання боєприпасів, що чеське міністерство оборони координувало зусилля партнерів і заручилося зобов'язаннями з боку Канади й Данії, аби виконати обіцянку щодо снарядів.

Важливо, що Нідерланди передали на закупівлю патронів 250 мільйонів євро, а Бельгія заявила про виділення 200 мільйонів євро допомоги.

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Водночас солідарність з Чехією та Україною в цьому питанні висловлювали Франція, Німеччина та Латвія. Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що угоди щодо боєприпасів заключатимуть з партнерами Альянсу в Азії.