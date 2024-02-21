На тлі заяв чеського лідера про 800 тисяч снарядів для України, Єнс Столтенберг розкрив деталі щодо джерела цієї допомоги. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що країни-члени Альянсу закуповують боєприпаси у партнерів в Азії, – інформує 24 Канал.

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Співпраця з Азією – ключ до проблеми

За словами Столтенберга, співпраця з азійськими партнерами є важливою для підтримки України: "Ми бачили, що партнери НАТО експортували боєприпаси безпосередньо до НАТО та країн-союзників НАТО – і це допомогло цим союзникам підтримати Україну", – каже він.

Завдяки закупівлям у близьких партнерів НАТО в Азії, союзники можуть поповнити свої запаси, що дозволяє їм продовжувати надавати допомогу Україні зі своїх резервів,

– додає посадовець.

Столтенберг також виокремив три основні способи, якими країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть підтримувати Україну:

використання власних запасів;

імпорт боєприпасів від третіх сторін для подальшої передачі Україні;

розширення власного виробництва боєприпасів.

Він наголосив, що використання всіх трьох методів є критично важливим для забезпечення України необхідною військовою підтримкою.

Союзники з НАТО користуються усіма трьома варіантами, аби гарантувати, що вони можуть продовжувати надавати значну військову підтримку Україні.

Зверніть увагу! Генеральний секретар не уточнив, про які саме країни в Азії йдеться. Проте можемо припустити, що серед них – Південна Корея. Восени 2022 року видання The Wall Street Journal повідомляло, що Південна Корея продасть США близько 100 тисяч снарядів, які нібито передадуть потім Україні. Також про схожу угоду між США, Кореєю і Болгарією писала газета Financial Times.

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