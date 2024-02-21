На тлі заяв чеського лідера про 800 тисяч снарядів для України, Єнс Столтенберг розкрив деталі щодо джерела цієї допомоги. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що країни-члени Альянсу закуповують боєприпаси у партнерів в Азії, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Не Будапештський меморандум 2․0: що дають Україні підписані безпекові договори з країнами G7

Співпраця з Азією – ключ до проблеми

За словами Столтенберга, співпраця з азійськими партнерами є важливою для підтримки України: "Ми бачили, що партнери НАТО експортували боєприпаси безпосередньо до НАТО та країн-союзників НАТО – і це допомогло цим союзникам підтримати Україну", – каже він.

Завдяки закупівлям у близьких партнерів НАТО в Азії, союзники можуть поповнити свої запаси, що дозволяє їм продовжувати надавати допомогу Україні зі своїх резервів,
– додає посадовець.

Столтенберг також виокремив три основні способи, якими країни-члени Північноатлантичного альянсу можуть підтримувати Україну:

  • використання власних запасів;
  • імпорт боєприпасів від третіх сторін для подальшої передачі Україні;
  • розширення власного виробництва боєприпасів.

Він наголосив, що використання всіх трьох методів є критично важливим для забезпечення України необхідною військовою підтримкою.

Союзники з НАТО користуються усіма трьома варіантами, аби гарантувати, що вони можуть продовжувати надавати значну військову підтримку Україні.

Найголовніше про ситуацію

  • ЄС зіткнувся з дефіцитом снарядів, тому розглядає закупівлю за межами Блоку. Зокрема, Жозеп Боррель анонсував можливість закупівлі снарядів для України за межами ЄС.
  • Прем'єр Чехії Петр Фіала наголошував на необхідності виконання обіцянок ЄС перед Києвом. Європейські лідери змушені розширювати джерела постачань озброєнь, щоб підтримати Україну.
  • Південна Корея, Туреччина, Південна Африка – потенційні постачальники. Крім того, допомагає Канада. Країна виділяє кошти на закупівлю артилерійських снарядів для України поза НАТО, а також Отава веде переговори з Чехією та США про збільшення військової допомоги Україні.
  • На нещодавньому засіданні Комітету з політики та безпеки ЄС уже предметно розглядали використання коштів Європейського Союзу для купівлі снарядів поза блоком. ЗМІ писали, що Франція, Греція, та Кіпр висловилися проти закупівлі боєприпасів за таким принципом.
  • Разом з тим важливо, що Франція може погодитися на закупівлю за межами ЄС, якщо до березня 2024 року Україні не передадуть обіцяний мільйон снарядів.