На фоне заявлений чешского лидера о 800 тысячах снарядов для Украины, Йенс Столтенберг раскрыл детали относительно источника этой помощи. В интервью Суспильному он отметил, что страны-члены Альянса закупают боеприпасы у партнеров в Азии, – информирует 24 Канал.

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Сотрудничество с Азией – ключ к проблеме

По словам Столтенберга, сотрудничество с азиатскими партнерами является важным для поддержки Украины: "Мы видели, что партнеры НАТО экспортировали боеприпасы непосредственно в НАТО и страны-союзники НАТО – и это помогло этим союзникам поддержать Украину", – говорит он.

Благодаря закупкам у близких партнеров НАТО в Азии, союзники могут пополнить свои запасы, что позволяет им продолжать оказывать помощь Украине из своих резервов,

– добавляет чиновник.

Столтенберг также выделил три основных способа, которыми страны-члены Североатлантического альянса могут поддерживать Украину:

использование собственных запасов;

импорт боеприпасов от третьих сторон для дальнейшей передачи Украине;

расширение собственного производства боеприпасов.

Он отметил, что использование всех трех методов является критически важным для обеспечения Украины необходимой военной поддержкой.

Союзники по НАТО пользуются всеми тремя вариантами, чтобы гарантировать, что они могут продолжать оказывать значительную военную поддержку Украине.

Обратите внимание! Генеральный секретарь не уточнил, о каких именно странах в Азии идет речь. Однако можем предположить, что среди них – Южная Корея. Осенью 2022 года издание The Wall Street Journal сообщало, что Южная Корея продаст США около 100 тысяч снарядов, которые якобы передадут потом Украине. Также о похожей сделке между США, Кореей и Болгарией писала газета Financial Times.

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