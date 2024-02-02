Украине не хватает боеприпасов для противостояния полномасштабной агрессии России. Европа не выполняет свое обещание по отправке 1 миллиона артиллерийских снарядов ВСУ до марта 2024 года, а Чехия заявляет, что пора искать поставки за пределами Евросоюза.

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Что предлагает Чехия

Западные журналисты напомнили, что сначала ЕС пообещал поставить Украине 1 миллион снарядов до марта этого года. Франция тогда призвала Европу наращивать свой собственный промышленный потенциал для помощи ВСУ и не направлять субсидии за пределы ЕС. Однако недавно Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина получит 524 000 снарядов к обещанному сроку. Теперь Украине обещают передать только 1,1 миллиона снарядов до конца 2024 года.

В материале отмечается, что Чехия разочарована нехваткой боеприпасов для Сил обороны. Поэтому Прага заставляет страны-члены ЕС финансировать закупку 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами Евросоюза. Об этом изданию на условиях анонимности сообщили 4 дипломата и один человек, знакомый с переговорами. Один из дипломатов отметил, что цифру в 450 000 снарядов озвучили на неформальной встрече министров обороны ЕС, которая проходила 31 января в Брюсселе.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала позже заявил своим коллегам, что снаряды могут быть получены из-за пределов ЕС, чтобы помочь блоку выполнить свои обещания. Глава чешского правительства сказал это во время саммита лидеров ЕС 1 февраля.

Какие страны могут привлечь

Как пишет издание, призыв Чехии повышает вероятность того, что Евросоюз обратится к оружейным компаниям в Турции, Южной Африке и Южной Корее. По словам одного из неназванных собеседников, сам Боррель говорил о возможности привлечения Южной Кореи для получения дополнительных боеприпасов.

План ЕС предусматривает возмещение странам миллиардов евро через Европейский фонд мира за отправку снарядов из имеющихся запасов, а также 1 миллиард евро для стимулирования совместных закупок боеприпасов Европейским оборонным агентством и 500 миллионов евро для поддержки проектов по производству боеприпасов.

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