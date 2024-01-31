Евросоюз еще в марте 2023 года согласовал историческое соглашение о закупке снарядов для Украины. Тогда государства согласовали передачу миллиона артиллерийских снарядов по калибру 155 миллиметров Украине. Однако, пока Европейский Союз не сможет поставить нашему государству до марта обещанное количество боеприпасов.

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ЕС может предоставить Украине до марта 600 тысяч снарядов

По словам дипломатов "европейским союзникам не хватит 1 миллиона патронов, которые они обещали поставить до 1 марта" предоставив к этому сроку лишь около 600 тысяч патронов. Это происходит на фоне постоянных задержек производства и истощения запасов.

Встреча министров обороны в Брюсселе на этой неделе возможно попытается подсчитать другие поставки, чтобы увеличить общий объем, но все равно не достигнет цели 1 миллион, которая была установлена в прошлом году (2023 год – 24 Канал),

– отметили слова дипломатов в издании.

Исследователь Rand Corp. и офицер резерва армии США Энн Мари Дейли заявила, что если у украинских войск нет снарядов, чтобы продолжать давление "Россия может продолжать стрелять из артиллерии пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестный бой для украинских защитников".

Что говорят в МИД Украины

Нет ни одной ситуации, которая не имеет решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов из одного места мы работаем над другим откуда их можно получить. Но какой бы ни была для партнеров цена поддержки Украины цена устранения мира в случае если Украина не победит будет значительно выше,

– заявил глава украинского МИДа.

Дмитрий Кулеба отметил, что ЕC демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. По его словам Украина продолжает работать с обеими партиями в США чтобы убедиться, что "необходимые решения будут приняты".

Что этому предшествовало