Европа поддерживает Украину, но нам нужно больше снарядов и более быстрая их передача. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телемарафона.

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Какие проблемы в Евросоюзе

Он согласился с мнением журналистов Bloomberg о том, что вряд ли ЕС поставит нашему государству обещанный миллион снарядов. Но это произойдет не потому, что ЕС не хочет, – политическая воля у европейцев есть.

По словам министра, оборонная промышленность в плачевном состоянии, есть проблемы с состоянием складов и способностью заключать внешние контракты.

Европейский союз пытается решить их, но нужно, чтобы в области обороны проводилась целостная политика.

"Если мы как европейцы хотим серьезно обладать способностью защищать всю Европу (а Украина – это передовая Европы сегодня), то нам нужно абсолютное качество работы оборонных индустрий стран – членов ЕС и кандидатов на вступление в Евросоюз. Устранить все барьеры, ввести все необходимые стимулы, наладить все, чтобы как швейцарские часы работало", – пояснил он.

Оказалось, что не все в Европейском союзе синхронизировано и есть определенные бюрократические преграды, поэтому партнеров нужно подгонять. На кону стоит жизнь украинских военных, которым крайне необходимо оружие.

От чего зависит победа Украины

Центральной фигурой войны, человеком, от которого зависит победа, является украинский пехотинец,

– сказал Кулеба.

Так что этому пехотинцу следует предоставить все необходимое оружие. Важно и моральное вдохновение, "чтобы он видел, что страна движется в правильном направлении". Хорошей мотивацией стал момент, когда Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры о членстве.

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Германия обещает поддержку

Хотя эта страна до сих пор не предоставила ракеты Taurus, там обещают не покидать Украину в ее борьбе. Германия удвоит военную поддержку Украины, сообщил министр обороны Писториус.