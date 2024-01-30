Концерн Rheinmetall планирует построить в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды по этому объекту будут поставляться и Украине.

Смотрите такжеЗащитники запускают украинские дроны ночью из секретных баз Камышин

Темп поставки быстрый

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отрицал обвинения в медленном снабжении. "

Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется через несколько месяцев.

подчеркнул он.

По его словам, завод построят в "рекордно короткие сроки", чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок.

Кроме этого Паппергер отметил, что в военных закупках многое изменилось к лучшему. Rheinmetall в 2023 году получила от федерального правительства заказ или рамочные соглашения на сумму более 10 миллиардов евро для Бундесвера и Украины.

По его словам, в этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов.

Германия планирует изготовить для Украины артиллерийские снаряды на миллионы евро