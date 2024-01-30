Концерн Rheinmetall планирует построить в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды по этому объекту будут поставляться и Украине.
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Темп поставки быстрый
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отрицал обвинения в медленном снабжении. "
Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется через несколько месяцев.
подчеркнул он.
По его словам, завод построят в "рекордно короткие сроки", чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок.
Кроме этого Паппергер отметил, что в военных закупках многое изменилось к лучшему. Rheinmetall в 2023 году получила от федерального правительства заказ или рамочные соглашения на сумму более 10 миллиардов евро для Бундесвера и Украины.
По его словам, в этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов.
Германия планирует изготовить для Украины артиллерийские снаряды на миллионы евро
- Правительство Германии заказало у концерна Rheinmetall десятки тысяч артиллерийских снарядов разных типов для Вооруженных сил Украины. В заявлении компании говорится, что стоимость составляет "трехзначную сумму в миллионах евро" поставки запланированы на 2025 год.
- Соглашение было заключено в июле 2023 года. Снабжение снарядов запланировано на 2025 год. Контрактрассчитан до 2029 годаа потенциальный валовой объем заказов составляет около 12 миллиардов евро.
- Необходимость пополнения складов боеприпасов ВСУ вызвана войной на Украине. В этом контексте Rheinmetall получает несколько крупных заказов в области артиллерийских боеприпасов, говорится в заявлении компании.