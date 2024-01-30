Концерн Rheinmetall планує побудувати у Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди з цього об'єкту будуть постачатись і Україні.

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Темп постачання швидкий

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заперечив звинувачення у повільному постачанні. "

Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців,

– підкреслив він.

За його словами, завод збудують у "рекордно короткі терміни", щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання.

Крім цього, Паппергер зауважив, що у військових закупках багато що змінилося на краще. Rheinmetall у 2023 році отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 мільярдів євро – для Бундесверу та України.

За його словами, цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів.

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