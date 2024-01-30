Концерн Rheinmetall планує побудувати у Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди з цього об'єкту будуть постачатись і Україні.
Дивіться також Захисники запускають українські дрони вночі з секретних баз, – Камишін
Темп постачання швидкий
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заперечив звинувачення у повільному постачанні. "
Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців,
– підкреслив він.
За його словами, завод збудують у "рекордно короткі терміни", щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання.
Крім цього, Паппергер зауважив, що у військових закупках багато що змінилося на краще. Rheinmetall у 2023 році отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 мільярдів євро – для Бундесверу та України.
За його словами, цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів.
Німеччина планує виготовити для України артилерійські снаряди на мільйони євро
- Уряд Німеччини замовив у концерну Rheinmetall десятки тисяч артилерійських снарядів різних типів для Збройних сил України. У заяві компанії йдеться, що вартість складає "тризначну суму в мільйонах євро", постачання заплановано на 2025 рік.
- Угода була укладена в липні 2023 року. Постачання снарядів заплановане на 2025 рік. Контракт розрахований до 2029 року, а потенційний валовий обсяг замовлень становить близько 1,2 мільярда євро.
- Необхідність поповнення складів боєприпасів ЗСУ викликана війною в Україні. У цьому контексті Rheinmetall отримує кілька великих замовлень у галузі артилерійських боєприпасів, — йдеться в заяві компанії.