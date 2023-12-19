Виробництво снарядів, танків і мін

Угода була укладена в липні 2023 року. Постачання снарядів заплановане на 2025 рік. Контракт розрахований до 2029 року, а потенційний валовий обсяг замовлень становить близько 1,2 мільярда євро.

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Необхідність поповнення складів боєприпасів ЗСУ викликана війною в Україні. У цьому контексті Rheinmetall отримує кілька великих замовлень у галузі артилерійських боєприпасів, — йдеться в заяві компанії.

Сума контракту на виготовлення снарядів становить 142 мільйони євро.

В межах угоди концерн уже уклав з українським урядом контракт на постачання танків Leopard 1. Серед них — 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин та двох танків для навчання водіїв. А до того Rheinmetall отримав контракт на постачання Києву 80 бойових машин піхоти Marder. Більшість цієї техніки вже на фронті воює проти путінців і показала хорошу технічну витривалість та надійність у бойових операціях.

Також підприємство отримало замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм для України.

Нагадаємо! Раніше Rheinmetall створив спільне підприємство з "Українською оборонною промисловістю", в межах якого українська сторона займатиметься ремонтом і техобслуговуванням техніки.

У 2024 році концерн планує виготовляти танки вже в Україні. Це почнеться з колісної броньованої транспортної машини (БТР) Fuchs та бойової машини піхоти (БМП) Lynx. Перша колісна машина має бути готова приблизно за шість-сім місяців підписання контракту, а перша Lynx – через рік чи 13 місяців.