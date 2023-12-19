Новий потяг у Прагу
Чеський оператор RegioJet повідомив про те, що повністю готовий запустити новий потяг у співпраці з Укрзалізницею. Він повинен курсувати за маршрутом Прага – Чоп – Прага.
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Для завершення процесу потрібно лише завершити формальності.
Зараз ми очікуємо укладання договору з боку "Укрзалізниці". Усі істотні умови прийняті,
– повідомили у чеській компанії.
Як повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко, дедлайн завершення переговорів – до кінця 2023 року. У процесі виникли деякі складнощі через те, що RegioJet захотів кращі комерційні умови.
Запустити потяг планували ще в середині листопада, але все відклали через переговори. Поїзд повинен мати 3 вагони на 140 місць, 80 – спальних, 60 – місця для сидіння.
Прогнозована ціна квитка – 25 євро. У вартість увійде безплатна вода, кава та доступ до Wi-Fi. З врахуванням паспортного контролю дорога повинна займати 13 годин 30 хвилин.