Новий потяг у Прагу

Чеський оператор RegioJet повідомив про те, що повністю готовий запустити новий потяг у співпраці з Укрзалізницею. Він повинен курсувати за маршрутом Прага – Чоп – Прага.

Не пропустіть Характер, емоційний інтелект, знання: які риси вирізняють хорошого керівника

Для завершення процесу потрібно лише завершити формальності.

Зараз ми очікуємо укладання договору з боку "Укрзалізниці". Усі істотні умови прийняті,

– повідомили у чеській компанії.

Як повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко, дедлайн завершення переговорів – до кінця 2023 року. У процесі виникли деякі складнощі через те, що RegioJet захотів кращі комерційні умови.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Запустити потяг планували ще в середині листопада, але все відклали через переговори. Поїзд повинен мати 3 вагони на 140 місць, 80 – спальних, 60 – місця для сидіння.

Прогнозована ціна квитка – 25 євро. У вартість увійде безплатна вода, кава та доступ до Wi-Fi. З врахуванням паспортного контролю дорога повинна займати 13 годин 30 хвилин.