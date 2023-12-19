Новый поезд в Прагу
Чешский оператор RegioJet сообщил о том, что полностью готов запустить новый поезд в сотрудничестве с Укрзализныцей. Он должен курсировать по маршруту Прага – Чоп – Прага.
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Для завершения процесса нужно только завершить формальность.
Сейчас мы ожидаем заключения договора со стороны "Укрзализныци". Все существенные условия приняты,
– сообщили в чешской компании.
Как сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко, дедлайн завершения переговоров – до конца 2023 года. В процессе возникли некоторые сложности из-за того, что RegioJet захотел лучшие коммерческие условия.
Запустить поезд планировалось еще в середине ноября, но все отложили из-за обстоятельств. Поезд должен иметь 3 вагона на 140 мест, 80 – спальных, 60 – мест для сидения.
Прогнозируемая цена билета – 25 евро. В стоимость включены бесплатная вода, кофе и доступ к Wi-Fi. С учетом паспортного контроля дорога должна занимать 13 часов 30 минут.