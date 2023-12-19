Новый поезд в Прагу

Чешский оператор RegioJet сообщил о том, что полностью готов запустить новый поезд в сотрудничестве с Укрзализныцей. Он должен курсировать по маршруту Прага – Чоп – Прага.

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Для завершения процесса нужно только завершить формальность.

Сейчас мы ожидаем заключения договора со стороны "Укрзализныци". Все существенные условия приняты,

– сообщили в чешской компании.

Как сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко, дедлайн завершения переговоров – до конца 2023 года. В процессе возникли некоторые сложности из-за того, что RegioJet захотел лучшие коммерческие условия.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Запустить поезд планировалось еще в середине ноября, но все отложили из-за обстоятельств. Поезд должен иметь 3 вагона на 140 мест, 80 – спальных, 60 – мест для сидения.

Прогнозируемая цена билета – 25 евро. В стоимость включены бесплатная вода, кофе и доступ к Wi-Fi. С учетом паспортного контроля дорога должна занимать 13 часов 30 минут.