Контракт із Україною мають підписати на початку наступного року. Виробляти будуть броньовану техніку, повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

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Коли в Україні з'явиться завод Rheinmetall

Rheinmetall планує побудувати свої перші танки в Україні вже у 2024 році. Це почнеться з колісної броньованої транспортної машини (БТР) Fuchs та бойової машини піхоти (БМП) Lynx,

– ідеться в матеріалі.

Наскільки швидко німці випускатимуть броньовані машини

Гендиректор концерну назвав такі терміни: перша колісна машина має бути готова приблизно за шість-сім місяців підписання контракту, а перша Lynx – через рік чи 13 місяців.

"Таким чином, виробництво Fuchs в Україні стане можливим з кінця літа 2024 року, а конкурент Puma - Lynx - може з'явитися вже влітку 2025 року", – підсумовують журналісти.

Коли в Україні зможуть випускати німецькі танки

БМП Lynx хочуть поставити навіть швидше. Перші десять машин уже виробляють в рамках спільного виробництва між Німеччиною та Україною. Це відбувається в Німеччині або в Угорщині. Після того, як наростять виробництво, можна буде швидко виготовити значну кількість Lynx, причому повністю в Україні. Німеччина має дати дозвіл на експорт, що потрібно для виробництва.

Така швидкість зумовлена тісною співпрацею, адже Rheinmetall вже є найбільшим партнером України в оборонній промисловості. В 2023 році обсяг замовлень сягнув близько двох з половиною мільярдів євро, а в Україні обслуговують бронемашини – для цього наші громадяни пройшли спеціальне навчання в Німеччині.

Чи безпечно виробляти німецькі танки в Україні

Ми не будуємо нових заводів, але як Rheinmetall ми будемо орендувати, переобладнувати, а потім, так би мовити, експлуатувати існуючі заводи. І вони, здається, досить добре захищені,

– каже Паппергер.

Україна може виробляти техніку, і це змінить перебіг війни

Раніше Володимир Зеленський говорив про те, що наша держава має більше виробляти військової техніки. Це потрібно, щоб Україна не залежала від зовнішніх чинників, але для цього треба, щоб партнери надали ліцензію на виробництво.