Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю видавництву AP про спосіб, який допоміг би Україні змінити хід військових дій.

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Що потрібно для зміни вектора війни

Президент України зазначив, що хоче, аби Україна наростила власне виробництво зброї та не залежала в цьому плані від зовнішніх чинників.

Зеленський зауважив, що сподівається на отримання від західних союзників ліцензій на виробництво та ремонт техніки. Також президент обмовився і про надання дешевої позики для фінансування таких планів.

Україна виділяє значну частину свого бюджету на виробництво зброї, включно з безпілотниками. Той рівень виробництва, який є на цей час, є недостатнім, аби переломити хід війни з Росією, яка має значні ресурси,

– сказав Зеленський.

Тому президент України заявив, що розраховує отримати від Заходу вищевказані кредити та ліцензії.

Також він наголосив, що Росії не можна дозволяти обходити санкції для створення зброї, яка використовує частини, отримані з усього світу.

Головний страх Росії

Очільник України зазначив, що у розмові з президентом США Джо Байденом він сказав, що Путін боїться, щоб Україна стала самодостатньою у військовому плані.

Росія розуміє, що всі її плани щодо дестабілізації, експансії та окупації України закінчаться,

– підсумував Зеленський.

Зеленський зазначив, якщо українське виробництво стане потужним, то Україна залежатиме здебільшого від самої себе.

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